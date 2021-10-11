Çavuşoğlu’ndan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’da Sudan ve Haiti Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla gittiği Sırbistan’da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

“Sudan’a desteğimiz sürecek”

Bakan Çavuşoğlu, “Belgrad ziyaretine Sudan Dışişleri Bakanı kardeşim Meryem El-Sadık’la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan’a desteğimiz sürecek” dedi.

İkinci görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, “Belgrad’daki ikinci toplantımızı, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdik. İlişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığımızı teyit ettik” sözlerine yer verdi.