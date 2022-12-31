Çavuşoğlu’ndan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı. Finlandiya ile ekstra olarak NATO üyeliği ve muhtıra konusu masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile NATO genişlemesi ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.

Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Zardari arasındaki görüşmede ise ikili ilişkiler ve Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Finlandiya ile NATO üyeliği ve muhtıra konusu da ele alındı.