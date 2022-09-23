Çavuşoğlu’ndan kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD’nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Rohingalı mültecilerin durumuna ilişkin etkinlikte, bu insani krize kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası çabalara desteğimizi vurguladık” dedi.

syal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, “İslam İşbirliği Teşkilatı Koordinasyon Toplantısı’nda ümmetin sınamalara karşı ortak hareket etmesinin ve işbirliği içinde bulunmasının önemini vurguladık” dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı. Pakistan’daki selde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Çavuşoğlu, “Türkiye olarak, Türk halkı olarak kardeş Pakistan’ı ve Pakistan’daki kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“İki milyardan fazla kişi çatışma bölgelerinde yaşıyor”

Dünyanın bugün daha az güvenli ve daha fazla belirsiz olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “İki milyardan fazla kişi çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bu çatışmaların yaklaşık yüzde 60’ı da İslam İşbirliği Birliği Teşkilatının coğrafyasında gerçekleşiyor” ifadelerini kullanarak, eşitsizlikler, sağlık krizleri, gıda ve enerji belirsizliği, terör ve göç gibi küresel zorlukların giderek arttığına dikkat çekti.

Artan küresel zorlukların İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri üzerinde daha büyük bir etkisi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu sebeple de bu zorluklara karşı birlikte hareket etmek bizim sorumluluğumuz. Biz bu bölgesel çatışma alanlarında barış ve istikrarı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize desteği somut halde yer almaktadır. Aynı zamanda bağımsız ve egemen bir devlet olan Filistin devletini ve aynı zamanda onun başkenti olarak Kudüs’ü savunmak bizim sorumluluğumuzdadır” dedi.

Bakan Çavuşoğlundan peş peşe kritik görüşmeler

Suriye’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararı temelinde yalnızca siyasi süreçle kalıcı bir çözüm elde edilebileceğini aktaran Çavuşoğlu, “Libya’da da yine içinde bir takvim de yer alacak şekilde yasal bir temeli olan ve somut bir yol haritasıyla hareket edilecek şekilde seçimlerin yapılması gerçekten büyük önem taşımaktadır. Şu anda mevcut barışın altını oymak için gerçekleştirilen çabalar bu konuda yardımcı olmamaktadır ve çok tehlikeli şeylere sebep olabilecek durumdadır” dedi.

“Herkes için özellikle de kadınlar için hakların sağlanabilmesi için birlikte çalışıyoruz”

Taliban yönetimindeki Afganistan’a da değinen Çavuşoğlu, “Afganistan’da biz Taliban’la beraber daha kapsayıcı bir idarenin gerçekleştirilebilmesi ve aynı zamanda herkes için özellikle de kadınlar için hakların sağlanabilmesi için birlikte çalışıyoruz. Bunun yanında İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Güven Fonu’nu da destekliyoruz” dedi.

“Kıbrıslı Türkler haksız bir izolasyon ve ambargoyla karşı karşıya”

Türkiye’nin İslam dünyasında dayanışmaya ve aynı zamanda dünyanın her tarafındaki Müslümanların haklı davalarının savunulmasına inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Kıbrıslı Türkler haksız bir izolasyon ve ambargoyla karşı karşıya. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin Kıbrıslı Türklerle bir arada durmasını bekliyoruz. Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığı da aynı zamanda temel haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. Onları müftüleri tanımlanmamaktadır. Onların aynı zamanda etnik kimliklerini ve eğitimdeki özerkliklerini kullanmalarına izin verilmemektedir. Biz kardeşlerimizden onlarla dayanışma göstermesini istiyoruz. En büyük ikinci uluslararası kuruluş olarak İslam İşbirliği Teşkilatı bizim Müslümanlara karşı yapılan adaletsizliğe karşı müşterek sesimizdir. Biz tekrardan Uygur Türkleri, Rohinga Müslümanları, Kaşmirli kardeşlerimiz ve aynı zamanda dünyanın her tarafında adaletsizlikle karşılaşan Müslüman camiasıyla dayanışmamızı tekrar dile getirmek istiyoruz” dedi.

“Yalnızca dayanışma içerisinde hareket edersek önemli sonuçlar elde edebiliriz”

Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin son olarak yayınlamış olduğu rapor, Sincan bölgesinde Uygurlara karşı yapılan insan hakları ihlallerine açık şekilde ortaya koymaktadır. Aynı zamanda burada uluslararası camia için de çok önemli tavsiyelerde bulunulmaktadır. Biz yalnızca dayanışma içerisinde hareket edersek önemli sonuçlar elde edebiliriz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da 15 Mart’ı Uluslararası İslamofobi’yle Mücadele Günü olarak belirlemiş olması, bunun önemli örneklerinden bir tanesidir” dedi.

“İnananlar kardeşlerimizdir ve kardeşlerinizle barış içerisinde olun”

Sevgili kardeşlerim Kur’an “İnananlar kardeşlerimizdir ve kardeşlerinizle barış içerisinde olun” diyor ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “O yüzden bizim de Müslümanlar arasındaki kardeşliği siyasetin üzerinde tutmamız gerekiyor. Bizim sesimiz yalnızca tüm ümmeti ilgilendiren meselelerle ilgili birlikte hareket edersek duyulabilir” dedi.

KRİTİK TEMASLAR

ABD’nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Malezya Dışişleri Bakanı Saifiddun Abdullah ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Morrisanda Kouyate, Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüştü.