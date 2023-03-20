Çavuşoğlu’ndan 10 yıl aradan sonra kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 yıl aradan sonra Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Mısır’a gerçekleştirilen kritik ziyarete ilişkin bilgileri aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sürecin kırılma noktasının Doha’daki görüşme olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. 10 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleşen bu ziyarette, Mısır’la yeni bir sayfa açıldı. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, ”Samimi ve güzel bir görüşme yaptık.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 yıl sonra Mısır’a gerçekleştirilen ziyarete ilişkin konuşan konuştu.

Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bundan sonraki sürece ilişkin bilgileri aktardı.

Sürecin bir olgunlaşma aşaması olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Doha’daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin görüşmesine dikkat çekerek, süreçte kırılma noktasının burası olduğunu söyledi.