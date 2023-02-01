Çavuşoğlu’ndan kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; (Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik süreci )Biz Estonya’nın güvenlik endişelerini anlıyoruz. (Finlandiya ve İsveç) Bu ülkeler başvurularını yaptıklarında endişelerimizi dile getirdik. Madrid’de 3’lü mutabakt imzalandı. Ben kendi ülkem adına imzaladım. Bu iki ülkenin taahhütleri var. İsveç’te yeni hükümet kuruldu. Çok daha güçlü bir hükümet görüyoruz. Siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen henüz somut bir adım görmedik. Özellikle İsveç’te somut adım görmedik. Somut adımlar bekliyoruz. Dostlar ve müttefikler olarak birbirimizin meşru güvenliklerini anlamalıyız.

Türkiye her zaman NATO’nun açık kapı politikasını destekleyen ülke oldu. Bizim güvenlik endişelerimizin de karşılanması gerekiyor.

Çavuşoğlu: İsveç sadece izin vermekle kalmıyor buna güvenlik imkanı da sağlıyor. Bu iki ülkenin üyelik süreçlerini ayırmak benim görevim değil. Tek bir protokol var. İki ülkenin de ilk başvurusuyla ilgili 3’lü mutabakat var. Onaylanırsa her ikisi de NATO’ya üye olacaklar. Türkiye’nin üyelik sürecini ayırmak gibi bir çalışması yok.

Reinsalu: Net bir biçimde bu seviyedeki diyaloğun donmuş olmasından dolayı, İsveçli mevkidaşımla da görüştüm, bunun tamamen arkasında durmayı ifade ediyor.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Ben şu ülke, bu ülke veya şu grup bu grup arkasında diyemem. Bu provokatörlerin amacı İsveç’in üyeliğini engellemek. Özellikle NATO’ya üye olduklarında onların üstünde daha fazla baskı olacağını biliyorlar. Elimizde herhangi bir kanıt olmadan şu grup bu grup veya şu ülke, bu ülke var diyemem.