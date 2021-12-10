Çavuşoğlu’ndan mesaj geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü vesilesiyle bu sene belirlenen ‘Eşitlik – Eşitsizliklerin azaltılması, insan haklarının ilerletilmesi’ teması bir temenniden ibaret kalmamalıdır. Bu hedefe ulaşmak ancak uluslararası toplumun iş birliği, yardımlaşma ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde mümkündür” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ‘İnsan Hakları Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, insan haklarının korunması yolunda mihenk taşı olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 73’üncü yılını kutladıklarını hatırlatıp, “1948 yılından bu yana dünya genelinde yaşanan tecrübeler ve karşı karşıya kalınan zorlu sınamalar, insan haklarının korunmasını ve bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını idame ettirebilmesini amaçlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kıymetini gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin, Covid-19’un yarattığı zor şartların vatandaş üzerindeki etkisini bertaraf edebilmek için insan hakları odaklı adımlar atmaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Kesintisiz şekilde süren reform irademizi İnsan Hakları Eylem Planı ile somut şekilde bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıların ve dünyanın her bir noktasında en temel insan hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmayı sürdürüyoruz. ‘Daha adil bir dünya’ için, köklü diplomasi geleneğimizden aldığımız güçle, masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken, sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Dünya genelinde yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve nefret söyleminin toplumsal barışı ve huzuru tehdit ettiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin güvence altına aldığı din ve vicdan hürriyeti ile ayrımcılık yasağı ilkelerini ihlal ettiğini gözlemliyoruz. Üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda, bu zararlı eğilimlerin yarattığı tehlikeleri gündeme getiriyor ve bunlarla mücadele etmeye yönelik girişimlere öncülük ediyoruz. Bir arada yaşama kültürünün önemine dikkat çekiyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü vesilesiyle bu sene belirlenen ‘Eşitlik – Eşitsizliklerin azaltılması, insan haklarının ilerletilmesi’ teması bir temenniden ibaret kalmamalıdır. Bu hedefe ulaşmak ancak uluslararası toplumun iş birliği, yardımlaşma ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde mümkündür. Milletimizin ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü’nü kutlarken insan haklarının ve insani değerlerin daima üstün tutulduğu barış ve adalet temelli bir dünya diliyorum.”