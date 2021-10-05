Çavuşoğlu’ndan NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu’nda yaptığı açıklamasında NATO’nun önemine değindi.

O7. Varşova Güvenlik Forumu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “NATO’nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir.” dedi.

Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında, “Baltık’tan Karadeniz’e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak” başlıklı bakanlar panelinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin getirdiği zorlukların ön plana çıktığı zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bunun ötesinde terörizm gibi geleneksel tehditlerle birlikte siber ve hibrit tehditlerle de karşı karşıyayız.” dedi.

Çavuşoğlu, NATO’nun 10 yıllık geleceğine ilişkin tartışmalarda da NATO’nun günün zorluklarına ve tehditlerine adaptasyonu konusunun ele alındığını belirterek, “Bu durum bize, özellikle Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine, Baltık ülkelerine birçok iş birliği fırsatı sunuyor.” ifadesini kullandı.

Polonya’nın görüşünün de bu yönde olduğunu ve ülkenin, NATO’nun Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirlerine katkı sunmak için İncirlik’e uçak gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin de aynı düşünceyle Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu’na F-16 uçaklarını konuşlandırdığını vurguladı.