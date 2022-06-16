Çavuşoğlu’ndan NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara’da görüştüğü İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü.

Ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ile ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Bize gönderilen bu belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO’ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini Genel Sekreter’e de (Stoltenberg) söyledik. Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı şekilde cevapları beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.”

Çavuşoğlu, ‘tahıl koridoru’ planına ilişkin ise “BM Planı var, kısaca iki arkadaşıma haritayı göstererek bilgi verdim. Biz bu planı destekliyoruz. Lavrov’a bunları izah ettim Ankara’da. Tek taraflı çalışmanın olmaması gerektiğini söyledim. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler devam ediyor. Rusya diyor ki, ‘Ukrayna’ya gidecek gemiler silah taşımasın’. Ukrayna da burada oluşacak koridorlar konusunda ‘Rusya bizim limanlarımıza saldırmasın’ diyor. Dolayısıyla meşru endişe. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli, transit hat ve güvenli bölge. Önümüzdeki süreçte Rusya’dan olumlu cevap gelirse İstanbul’da 4’lü toplantı gerçekleştireceğiz” dedi.

Tahıl koridoru için ‘kırmızı hat’

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl krizinin çözümü için “kırmızı hat” diplomasisini hayata geçirdi. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkarılabilmesi için yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ardından da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, tahıl yüklü gemilerin tahliyesi sorununun çözümüne yönelik yeni bir adım da atıldı. Konuyu bir sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personel görevlendirildi. General olduğu öğrenilen görevlilerin Türkiye ile doğrudan iletişim hatları açık tutuldu.