Çavuşoğlu’ndan NATO ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ve Filistin’e yaptığı seyahat sırasında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin açıklama yapmış ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO’nun katılacağı 4’lü bir zirve yapılmasını önerdiğini açıklamıştı.

NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye’yi ikna için gelen heyetlerle ilk müzakere dün yapıldı.

Görüşmelerde Türkiye’nin NATO üyeliğine onay vermek için belirlediği şartlar heyetlere sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin güvenlik kaygılarının, somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik” dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. 5 saat süren görüşmelerde Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İsveç heyetine İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara başkanlık etti. İsveç ve Finlandiya heyetleri ile önce ayrı ayrı görüşüldü, 3’lü görüşmeye daha sonra geçildi. Görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtlayan Sözcü Kalın, özetle şunları söyledi:

PKK, PYD/YPG AYRIMI ANLAMSIZ: Türkiye’nin güvenlik kaygıları, özellikle Türkiye’ye karşı terörist mücadele sürdürmekte olan PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin özellikle Avrupa ülkelerinde bazı NATO üyesi ülkelerle ve şu anda gündemimizde olan Finlandiya ve İsveç’teki mevcudiyetiyle ilgilidir. Biz muhataplarımızla PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını, bunlar arasında yapılan ayrımların bizim açımızdan hiçbir anlamının ve karşılığının olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettik.

BİLGİ VE BELGE PAYLAŞTIK: Aynı şekilde FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren örgüt olarak 251 insanımızın şehadetine, 1200’den fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan menfur bir terör örgütü olduğunun da altını çizdik. Beklentilerimiz bu terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığıyla ilgili somut adım atılması konularına odaklandı. Bununla ilgili, ilgili kurumlarımızın hazırladığı bilgi ve belgeleri muhataplarımızla detaylı bir şekilde paylaştık. Bizim bugüne kadar İsveç’ten 28, Finlandiya’dan 12 iade talebimiz oldu. Maalesef bugüne kadar bunların hiçbirisine olumlu cevap almadık. Bu endişelerimizi paylaştık. Aynı şekilde bu bağlamda Türkiye’ye karşı uygulanan her tür savunma sanayi ile ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik.

BELLİ BİR TAKVİME GÖRE KARŞILANMALI: Türkiye’nin güvenlik kaygılarının, somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Bu konudaki beklentilerimizin son derece somut olduğunu ifade ettik. 1999’da NATO üyelik süreci ile ilgili bir temel ilkeler, kurallar, prosedürler manzumesi açıklanmıştı. 1999 yılından beri NATO’ya üye olan ülkelerin tamamı, bu kurallara, prosedürlere tabi olmak suretiyle NATO’ya üye oldular. Bizim beklentimiz bu kuralların ve prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Bunun dışında bir oldu bittiyle, aceleye getirerek birtakım süreçlerin atlanması, özellikle de Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanmadığı bir ortamda bir sürecin ilerletilmesinin mümkün olmayacağını açık net bir şekilde tekrar ifade ettik. Muhataplarımız bu konuyla ilgili notlarını aldılar, değerlendirmelerini yaptılar, kendi liderliklerine takdimde bulunacaklar. Bu raporları kendilerine arz ettikten sonra bizim onlarla temaslarımız devam edecek.