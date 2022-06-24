Çavuşoğlu’ndan NATO mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Müttefik olmak istiyorsan Türkiye’yi düşman bir ülke gibi göremezsin, terörle mücadelesinden dolayı ambargo uygulayamazsın” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Programda Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, milletten aldıkları güçle 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozduklarını söyledi. Bölgeye refah getirecek politikaları hayata geçirip, uluslararası siyasete yön verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Türk tarihi gösteriyor ki devlet-millet birlikte olduğunda aşamayacağı bir engel yoktur. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız bir ateş çemberi. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60’ı, maalesef bizim coğrafyamızda oluyor. Böyle bir ortamda krizlere çözüm odaklı yaklaşıyor, riskleri fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Kavga edenlerin, savaşanların, çatışanların arasını bulmak için ara buluculuk çalışmaları yapıyoruz. Ara buluculuk, diyalog ve iş birliği denildiğinde; herkesin aklına Türkiye geliyor. Ara buluculuk yapmak, barışı tesis etmek, savaşları durdurmak; kolay bir şey değil. Bunun için güçlü bir liderlik gerekiyor. Güçlü devlet ve güçlü bir diplomasi. İşte bizim dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir liderimiz var; Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan.”

Bakan Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikayı benimsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Yerli ve milli, adil ve vicdani bir bakış açımız var. Tarihimize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü Türkiye’den, büyük bir Türkiye var. Balkanlar’da 5 ülkeyi ziyaret ettik. Onlar bizi 100 yıl bekledi. Hasret bitti, her gün beraberiz. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı’mızla yine bölge ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kuru kuruya ziyaret yapmıyoruz. Balkanlar’ın istikrarı, barışı, huzuru, soydaşlarımızın haklarını ve temsilcilik sayılarımızı artırıyoruz. Uzun yıllardır çocuklarını okula götüremeyen soydaşlarımızın köylerine yollar, okullar yapıyoruz. Güçlü olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Mutluysak onlar da mutlu, güçlüysek onlar da güçlü, hüzünlüysek onlar daha da hüzünlü. Soydaşlarımıza, ‘Türkiye güçlüdür ve Türkiye bütün gücüyle sizin yanınızdadır’ diyoruz.”

‘UKRAYNA’DAN BURUNLARI KANAMADAN TAHLİYE ETTİK’

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin etkisini Ukrayna savaşında tüm dünyanın bir kez daha gördüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızı burunları kanamadan tahliye ettik. 18 bin civarında vatandaşımızı, 12 bin civarında da soydaşımızı ve kardeş ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ettik. Soydaşlarımızı, savaşın ortasında çaresiz bırakamayız. Bu çapta tahliye operasyonlarını yapabilen dünyada kaç ülke var? Salgın döneminde 165 ülkeden yüz bin vatandaşımızı zor şartlar altında, dünyada uçuşların durduğu bir ortamda ülkemize getirdik. İşte güçlü devletler bunu yapabilir” diye konuştu.