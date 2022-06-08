Çavuşoğlu’ndan NATO mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleriyle ilgili net konuşan Çavuşoğlu, ‘Bu iki ülke (Finlandiya ve İsveç) NATO üyeliği konusunda ortaya koyduğumuz tavrın gerekçelerini biliyor. NATO müttefiklerimiz de biliyor’ dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Bu iki ülke (Finlandiya ve İsveç) NATO üyeliği konusunda ortaya koyduğumuz tavrın gerekçelerini biliyor. NATO müttefiklerimiz de biliyor. Önce sayın Cumhurbaşkımızın açıklaması, delilleriyle ortaya koyduk. Teröre verdikleri destek.