Çavuşoğlu’ndan NATO’ya dair açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’nun genişlemesiyle ilgili açıklama yaptı ve Finlandiya’da İsveç’teki gibi provokasyonların yapılmadığına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu ifade ediyorduk. İki ülke ile birlikte 3’lü anlaşmayı imzaladık. Finlandiya’dan Türkiye ile ilgili olumlu gelişmeler oldu. Finlandiya’da İsveç’teki gibi provokasyonlar gelişmedi. Orada da radikal gruplar var. Onların kendi içinde de farklı ideolojiye ait siyasiler de var.

Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur.

Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak problemlerimiz yok. NATO’nun belgelerinde iki tehdit var. Birisi Rusya diğeri terörizm.