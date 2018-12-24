Çavuşoğlu’ndan Netanyahu’ya tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Ankara’dan tepki geldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sert bir açıklama geldi.
İsrail Başbakanı’nın PKK terör örgütüne sempatisi olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Netanyahu huzursuz, Suriye’yi bölemeyeceğini anladı” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye’yi hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt veren Çavuşoğlu, “Huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. PKK’ya sempatisi var” dedi.
TRT