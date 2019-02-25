Çavuşoğlu’ndan nükleer silah açıklaması

Çavuşoğlu, Türkiye'nin nihai hedefinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya olduğunu belirtti.

İsviçre’deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’ndeki Silahsızlanma Konferansına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin nihai hedefinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya olduğunu belirtti.

“Silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silah kontrolü küresel güvenlik ve barış için kritik öneme sahip.” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bölgesinde çok sayıda risk ve tehditle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, “Suriye’deki savaş neredeyse 9. yılına girerken aynı anda DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz.” dedi.

Silahsızlanma Konferansı’nın 40 yıl önce küresel güvenliğin birçok zorlukla karşı karşıya geldiği bir tarihte kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Konferans’ın özellikle kitle imha silahlarıyla ilgili meseleleri ele almak için eşsiz bir platform olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, nükleer silahsız bir dünya hedefinin ancak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) başarılı ve evrensel bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleşebileceğini vurguladı. Bu konudaki ortak taahhütlerin gereği olarak “Ortadoğu’daki kitle imha silahlarına yönelik” uluslararası konferansın toplanması tavsiyesinde bulundu.

Kitle imha silahlarıyla ilgili olarak günümüzde uluslararası güvenliğin temel taşları anlaşmaların müzakere edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin nihai hedefinin nükleer silahlarlardan arındırılmış bir dünya olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Silahsızlanma Konferansı’nın 2018’deki son başkanlığını üstlendiğini anımsatarak, “Herkesin kabul edebileceği sağlam bir rapor hazırlamak için çok çalıştık.” dedi.

Çok taraflılığın önemine önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, Konferans’a üye ülkelere yapıcı bir iş birliğiyle silahsızlanma çalışmalarına katkıda bulunma çağrısında bulundu.

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