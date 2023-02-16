Çavuşoğlu’ndan sert tepki: Bunlar çirkin iftiralar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip hakkıdaki iddialara ateş püskürdü.

Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye’ye yurt dışından gelen yardım ekiplerinin dönüşleriyle ilgili özellikle sosyal medyada dezenformasyon yayıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, bunların ‘çirkin iftiralar’ olduğunu belirterek, “Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız, kendi sosyal medya kullanıcılarımız. Yani buradaki amaçları nedir, burada ne kar elde ediyorlar, onu anlayamıyorum ama bu ülkelere de ayıp ediyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş depreminin ardından tüm Türkiye seferber oldu, bölgedeki yaraları sarma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra çok sayıda ülkeden de afet bölgesine yardım yağıyor. Bu ülkelerden birisi de Bosna Hersek oldu. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek’ten deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin 26 kişiyi enkazdan kurtardığını söyledi.

“ÇADIR GÖNDERDİLER, NAKDİ YARDIM TAAHHÜDÜNDE BULUNDULAR”

Bosna Hersek’in başta dayanışma mesajlarıyla ve ardından gönderdiği arama kurtarma ekipleriyle Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bosna Hersek’ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibi, depremin hemen ardından Türkiye’ye geldi. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta canla başla çalışıyorlar ve 26 kişiyi enkazdan kurtardılar 12 Şubat itibarıyla. Yine depremzedeler için çadır gönderdiler, nakdi yardım taahhüdünde bulundular” dedi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek İslam Birliği Riyasetinin, Kızılhaçın, kanton yetkililerinin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının da yardım kampanyası başlattığını ifade ederek, yardım kampanyalarında toplanan 30 ton insani yardımın Türkiye’ye ulaştığını aktardı.

Bosna Hersekli vatandaşların da Türkiye’ye yardım topladığına değinen Çavuşoğlu, “Bosna Hersek’ten gerçekten büyük bir muhabbet görüyoruz. Haberlerde görmüşsünüzdür, Benjamin Mehanovic isimli 12 yaşında bir kardeşimiz, Saraybosna sokaklarında çay satarak yardım parası toplamış. Benjamin kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Yine Boşnak bir ninemiz, kara gün için biriktirdiği parayı cami çıkışında gönüllülere vererek, bize ulaştırmasını istemiş, ninemizin de ellerinden öpüyoruz” diye konuştu.