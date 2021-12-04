Çavuşoğlu’ndan SİHA açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın Türkiye’den satın aldığı SİHA ile ilgili açıklama yaptı.

Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’21’in açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın Türkiye’den SİHA almasıyla, ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katmasının önemli olduğunun altını çizerek, “İsimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle temaslarımız sürüyor” dedi.

Antalya’nın Belek Turizm Merkezin’de düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’21’e katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sahada ve masada güçlü diplomasi dediklerini hatırlatarak, çünkü sahada güçlü olmadan masada güçlü olunamayacağının altını çizdi.

Sahada güçlü olmanın yolu ise yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayiine sahip olmaktan geçtiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Burada üç hususun altını çizmek istiyorum. İlk olarak, milli bir savunma sanayii, ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. İbn-i Haldun, ‘coğrafya milletlerin kaderidir’ der. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Milli güvenliğimiz için diplomasi ile caydırıcı gücümüzü birlikte kullanmamız gerekiyor. Geçmişte biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı’na giden süreçte yerli ve milli savunma sanayiinin önemini tecrübe etmiştik. Terörle mücadelemizde de bu konuda geçmişte kötü tecrübelerimiz oldu. Müttefikler bile ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin ihracına sorunlar çıkardı. ’Şu malzemeyi şurada kullanamazsınız’ dedikleri oldu” diye konuştu.