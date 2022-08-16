Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye’nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Suriye’de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında Letonya ile işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Türkiye’nin Ukrayna krizinde oynadığı rolü taktirle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ‘Suriye ile temas’ konusuna da değindi.

Çavuşoğlu ortak basın toplantısında geçtiğimiz hafta Suriye’de rejimle muhaliflerin uzlaşması gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullanmıştım. Sadece Suriye’de değil Türkiye’deki bazıları da bu işi kızıştırmak için sözlerimi çarpıttılar. 2015 yılında BMGK, 2254 sayılı kararı niçin aldı? Oybirliğiyle bu karar alındı. Suriyeliler arasında BM kolaylaştırıcılığında geçiş sürecinin başlaması, yeni anayasa, BM gözetiminde adil ve şeffaf bir seçim. Bu süreç başarılı olmadı. Sonuç çıkmamasının temel sebebi rejimin ayak diremesi yüzünden. Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Bu karar Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıyor.”

BAYRAĞIMIZA EL UZANTILARIN ELİNİ KIRARIZ

Gerekli tutuklamalar da yapılıyor. Bu teröristlerin DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye’nin istikrarı önemli.

‘İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ’

İkili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Ticaret ile beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için bir numaralı tercihi Türkiye ve benim memleketim Alanya. Geçen yıla göre ciddi bir artış var.

Görüşmemizde güvenlik konusundaki işbirliğimizi konuştuk. Letonya ile NATO çerçevesindeki işbirliğimiz sürüyor. Buna değer veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız NATO’nun doğu kanadındaki katkılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğimizi güçlendireceğiz.

TAHIL ANLAŞMASI

Küresel gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çabalar konusunda bilgi verdik. Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Letonya Türkiye’nin AB ilişkilerine her zaman katkı sağlamıştır.