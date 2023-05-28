Çavuşoğlu’ndan Suriyeli açıklaması: Planlı göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı’nın Suriyelileri ülkelerine geri gönderecekleri konusuna ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki seçim süreci ve sürece damgasını vuran Suriyeli göçmenler hakkında konuştu. Irkçı söylemlere yönelik uyarılarda bulunan Çavuşoğlu, hükümetin Suriyelileri planlı bir şekilde geri gönderme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu’nun gündeminde Türkiye’de yaşan Suriyeli göçmenlerin durumu ve seçim süreci vardı.

NTV’ye konuşan Çavuşoğlu, “Sığınmacıların tamamen seçimi domine etmesini doğru bulmuyorum. Önemli bir sorundur. Suriye’deki kriz de önemli bir sorundur. Sığınmacı meselesi, düzensiz göçmen meselesi dünyanın da ciddi sorunlarından bir tanesidir. İnsanlığın ve ülkelerin karşı karşıya kaldığı sınamalardan bir tanesidir. Ve bu sorun dünyada artmaya da devam edecek. İyi yönetmek lazım” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR ÇALIŞMA GEREKTİRİYOR”

AK Parti’nin seçim gündeminde sığınmacı konusunun yer aldığını belirten Çavuşoğlu, “Suriyelilerin geri gönderilmesinin seçim malzemesi yapılması doğru değildir. Bu ciddi bir çalışmayla olması gerekiyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelere 553 bin Suriyelinin geri gönderildiğini ve bir plan çerçevesinde bu sürece devam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, “İdlib’de yüz bin briket ev yaparak oradan göç baskısını engelledik. Diğer taraftan Suriye ve İran sınırlarına duvarlar örerek, akıllı kameralar koyarak ilave göçmen gelmesini engelledik. Ayrıca sınırımızın diğer tarafındaki mevcudiyetimiz bize göç baskısını da azalttı” dedi.

“AFGAN VE PAKİSTANLI KAÇAKLARI DA GÖNDERDİK”

Türkiye’deki Suriyelilerin büyük bir bölümünün ülkelerine dönmek istediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sadece güvenli yerlere değil rejimin kontrol ettiği yerlere de Suriyelileri göndermek istiyoruz. Bunun için de rejimle bir angajman başlattık. Suriyelilerin geri gönderme konusunda biz zaten kararlıyız. İkincisi bunu ırkçı bir söylemle yapmıyoruz. Bunların da insan olduğunu unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, çok sayıda Afgan ve Pakistanlı kaçak göçmenleri de ülkelerine geri gönderdiklerini kaydetti.