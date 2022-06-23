Çavuşoğlu’ndan tahıl açıklaması: BM planı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için planı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye’ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yapıyor.

Çavuşoğlu, “Ukrayna’dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için bir BM planı var. Sürekli Ukrayna ve Rusya ile temas halindeyiz. BM planı uygulanabilir, bu yüzden destekliyoruz. Karadeniz’deki tahıl koridoru için Türkiye olarak yapıcı bir rol üstleniyoruz. Rusya’dan İstanbul’da planlanan toplantı için olumlu cevap veriyoruz. İstanbul’da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak.” dedi.