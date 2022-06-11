Çavuşoğlu’ndan tahıl açıklaması: Rusya’yı uyardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl için Rusya Federasyonu’na Birleşmiş Milletler’in planının en doğrusu olduğunu belirttiklerini söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşmesi hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu “Kendilerine Birleşmiş Milletler planının, en doğru plan olduğunu ve bunun detaylarının da tabi taraflar arasında müzakere edilmesi gerektiğini söyledik. Bu nedenle önümüzdeki süreçte BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya Federasyonu toplantısına, 4’lü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu da BM’nin bir teklifiydi” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında şunları kaydetti; “Bakanlıklarımız arasında siyasi istişareleri gerçekleştirdik Nisan ayında. Önümüzdeki süreçte parlamentolar arasında da temasları artırmak istiyoruz. Bu vesileyle Çek Parlamentosu’nda Türkiye Dostluk Grubu’nun kurulmasından dolayı duyduğum memnuniyeti söylemek isterim.”

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 4.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, “5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine yaklaştık. Önümüzdeki süreçte daha yüksek hedefleri belirlememizde fayda var. Bu yıl içinde ekonomik ve ticaret ortak komitesinin ilkini gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca ticaretin artması için lojistiğin önünde herhangi bir engel olmaması lazım. İşbirliğimizi arttırmak için kara ulaştırma karma komisyonu toplantısını da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

NATO’DA EN BÜYÜK ASKERİ GÜCE SAHİP İKİNCİ ÜLKEYİZ

Savunma sanayi ve turizm başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini belirten Çavuşoğlu “Ukrayna ve NATO bağlamındaki son gelişmeleri değerlendirdik. Ukrayna’nın bağımsızlığının ve egemenliğinin önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.

Çek mevkidaşına dünyadaki gıda krizini çözmeye yönelik atılan diplomatik adımlar hakkında bilgi verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye, NATO içinde ikinci en büyük askeri güce sahip bir ülke ve NATO faaliyetlerinde NATO’ya en çok destek sağlayan ilk 5 ülke içinde. Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İki ülke var şu anda, İsveç ve Finlandiya üye olmak isteyen aday ülke. Bugün NATO’nun karşısında en önemli iki tehdit; birincisi Rusya, ikincisi terörizm. Dolayısıyla tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin terör örgütlerine verdiği destek açık ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar da yapan iki ülke. Bu konuda endişelerimizi ve beklentilerimizi her iki tarafa da yazılı olarak ilettik. Şimdi bu iki ülkeden cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşme konusunda bilgi veren Çavuşoğlu şunları kaydetti;

“Tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını konuştuk. Kendilerine Birleşmiş Milletler planının, en doğru plan olduğunu ve bunun detaylarının da tabi taraflar arasında müzakere edilmesi gerektiğini söyledik. Bu nedenle önümüzdeki süreçte BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya Federasyonu toplantısına, 4’lü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu da BM’nin bir teklifiydi.”