Çavuşoğlu’ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Mete’nin yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “Ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.” ifadesini kullandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe’deki evinde yaşamını yitirmişti.