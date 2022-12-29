Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a: İzin vermeyiz

Yunanistan’a tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ege’de 1 mil daha genişlemesine izin veremeyiz. Sahte kahramanlık peşinde koşma. Bunun sonunun kötü olacağını sen de iyi biliyorsun.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık faaliyetlerini içeren “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı” düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim” dedi.

“GENİŞLEMESİNE İZİN VERMEYİZ”

Yunanistan’ın 12 mil iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir” ifadelerini kullandı.

“ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR”

Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da PKK yandaşlarının gösterileriyle ilgili de, “Hep söyledik, ateşle oynayan bir gün kendini yakar. Umarım müttefiklerimiz bundan ders çıkarır.” şeklinde konuştu.

“ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Çavuşoğlu, “Seçimlerin yurtdışında sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması için altyapımızı güçlendiriyoruz.. Vatandaşlarımıza ayrımcı tutumları takip ediyoruz, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı ile mücadele ediyoruz.” dedi.