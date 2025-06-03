Çay Alımı Devam Edecektir

ÇAYKUR’DAN YAŞ ÇAY ALIMI AÇIKLAMASI

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın ilk günü hariç yaş çay alımlarının sürdüğünü belirtti. Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs’ta başlatılan birinci sürgün yaş çay alım işlemlerinin, tüm fabrikaların maksimum kapasitede çalıştırılmasıyla devam ettiği ifade edildi.

ÜRETİCİLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN SABIR ÖNERİSİ

Son günlerde, özellikle Kurban Bayramı öncesinde çay hasadını sona erdirme eğiliminde olan üreticilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, kıymetli ürünün değerini düşürmeye çalışan bazı girişimlerin gözlemlendiği belirtildi. Bu nedenle, üreticilere bazı hususların hatırlatılması ihtiyacı bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bu türden yoğunlaşmanın olduğu ortamlarda üreticilerimizin zarar görmesi kaçınılmazdır. Ürünleriniz halen tazeliklerini korumakta olup, yoğunluk sebebiyle düşürülen fiyatların siz değerli üreticilerimize oluşturduğu kayıplar, dalındayken olmasından korktuğunuz kayıplardan çok daha fazladır” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, sürecin zararsız bir şekilde atlatılması için sabırla hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

ALIM UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

ÇAYKUR, ürünlerin sağlıklı bir şekilde teslim alınabilmesi için Kurban Bayramı sürecinde bayramın birinci günü hariç diğer tüm günlerde yaş çay alımlarının devam edeceğini bildirdi. Fabrikaların bu süreçte kesintisiz bir biçimde üretime devam edeceği de açıklandı.