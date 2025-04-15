Çay Bahçeleri, Kar Yağışı Nedeniyle Zarar Gördü

SOĞUK HAVA KOŞULLARI TARIMDA ZARARLARA NEDEN OLDU

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı birçok tarım ürününde tahribat yaratırken, Rize’nin yüksek kesimlerinde bu durum çay tarımını da olumsuz etkiledi. Rize’de yaşanan kar yağışı ve zirai don, çay tarlalarının en üst noktalarında yanmalara yol açtı. Baharın gelişiyle birlikte çay bitkisi filizlenirken, Nisan ayında gelen kar yağışı çay bahçelerine don vurdu. Ani sıcaklık düşüşleri çay bitkisinde yanmalara neden oldu.

ÇAY ÜRETİCİLERİ ENDİŞELİ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar yağışının, çay bahçelerine büyük ölçüde zarar verdiği belirtiliyor. Çay üreticileri, yeni sezonda rekoltenin düşük olabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Üreticilerin desteklenmesinin gerektiğini savunan Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu, “Ülkemizin birçok noktasında etkili olan zirai don felaketi Çamlıhemşin bölgesinde çay tarımında da etkili oldu. Bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.