Çay Bahçeleri Kömür Tozu ile Kaplı

ÇAY FABRİKASINDAN KÖMÜR TOZU DÖKÜLÜYOR

Trabzon’un Of ilçesinde yer alan Pınaraltı Mahallesi’ndeki ÇAYKUR’a ait çay fabrikasının bacasından yayılan kömür tozu, çevredeki çay bahçelerine yoğun bir şekilde düşüyor. Karaca Çay Fabrikası’nın bacasından çıkan kömür tozu, çay bahçeleri üzerinde belirgin bir tortu oluşturarak hem bahçeleri hem de evleri olumsuz etkiliyor. Bölge sakinleri, kömür tozunun etkisiyle çay bahçelerinde maske takmaya mecbur kalıyor. Çevre kirliliğine sebep olan bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden bir çözüm bekliyor. Daha önce ÇAYKUR, fabrikanın bacasında filtre bulunduğuna yönelik bir açıklama yapmıştı. Ancak mahalle sakinleri, aslında bir filtreleme sistemi olmadığını savunuyor.

ÇAYKUR’UN YASAKLARI YETERSİZ

ÇAYKUR, benzinli çay kesme motorlarıyla kesilmiş çayı, motorların egzoz kalıntılarından dolayı kabul etmiyor. Fakat fabrikadan çıkan kömür tozu, çay bahçelerine yine de büyük bir tortu bırakıyor. Mahalle sakini Muhammet Akyüz, “Çay bahçesinde yüzümüz, ellerimiz toz oluyor. Fabrikada kömür kullanıldığı için kömür tozu yayılıyor. Evimiz fabrikanın yanında. Penceremizi açamıyoruz. Üç gün önce yıkadığımız balkonlar yine toz içinde kalıyor. ÇAYKUR çaya zarar verdiği için benzinli motoru yasakladı. Ama fabrikadan çıkan kömür tozuna yıllardır bir çözüm bulunamadı. Bu konudaki yardımlarını istiyoruz,” diyor.

RESMİ ŞİKAYETLER YAPILDI, ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Diğer bir mahalle sakini Nurullah Akyüz ise, “Resmi şikayetlerimizi yaptık. CİMER’e ilettik. Fabrikada filtreleme sistemi olduğu söylendi. Ama burada emekli olanlara ve fabrika sistemini bilen büyüklerimize sorduk. Fabrikada filtreleme sisteminin mevcut olmadığını belirttiler. Kimseyi zan altında bırakmak ya da kurumları eleştirmek istemiyoruz. Çay bizim geçim kaynağımız. Çevre ve insan sağlığı için bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Fabrikanın yakınından doğalgaz hattı geçiyor. Ya fabrikaya iyi bir filtreleme sistemi kurulmalı ya da doğalgaz verilerek sisteme entegre edilmeli,” şeklinde konuştu.