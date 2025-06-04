Çay Bahçesinde Devrilen Salıncakta Yağız Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Amasya’da çay bahçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, parkta devrilen demir salıncağın altında kalan 4 yaşındaki Yağız Duran, yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde yaşandı. Kocaeli’nden Ordu’ya bayram tatili için giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, yolculukları sırasında Amasya’da bulunan Cemil Cahit Bey Caddesi’ndeki bir çay bahçesinde mola verdi. Aile, bu mola sırasında çocukları Yağız’ın parkta salıncağa binmesine izin verdi.

AMBULANS VE MÜDAHALE

Yağız, salıncağında bir süre sallandıktan sonra aniden devrilen demir salıncağın altında kaldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerinde bulundu. Yapılan ilk müdahalelerde kalbi duran ve vücudunda hasar meydana gelen Yağız, hemen ambulansa taşınarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak ne yazık ki burada yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen, talihsiz çocuk kurtarılamadı. Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.