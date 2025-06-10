Çay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLAR

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, A.A. (42) yönetimindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü civarında kavşaktan ana yola çıkmak isteyen İ.D. (70) idaresindeki yabancı plakalı araçla çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU

Çarpışma sonrası her iki araçta da bulunan yolcular S.A. (23) ve Ş.D. (66) ile birlikte sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çay ve Bolvadin devlet hastaneleri ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Ş.D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.