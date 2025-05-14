Çay Fiyatı En Az 36 Lira Olmalı

ÇAY ALIM FİYATI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Vakit geçirilmeden yaş çay alım fiyatı revize edilmeli ve bu fiyat en az 36 lira olarak açıklanmalı.” diyor. Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yaşanan olayları ele aldı. Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak protesto eylemi yaptığını belirten Suiçmez, bu eylemin hukuka aykırı biçimde gözaltı ile sonuçlandığını ifade etti. Suiçmez, gözaltına alınan öğrencilerden 82’sinin serbest bırakıldığını ve 15’inin adliyeye sevk edildiğini aktardı.

ÖĞRENCİLERİN PROTESTO HAKKI

Suiçmez, “Öğrencilerin protesto hakkı anayasal haktır. Onlara karşı kuvvet kullanılması kabul edilemez. Gözaltına alınmaları kabul edilmez. Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyoruz: Derhal öğrencileri serbest bırakın.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Suiçmez, bu duruma tepki gösterdi. Yaş çay alım fiyatının en az 36 lira olması gerektiğinin altını çizen Suiçmez, bunun üreticilerin karşılaştığı zorlukları göz önünde bulundurarak yapılması gereken bir adım olduğunu vurguladı.

ÇAY ÜRETİCİLERİNE YAPILAN HAKSIZLIK

Suiçmez, “Bu sene çay üreticisi yine hayal kırıklığına uğradı. İktidarın çay üreticisine reva gördüğü fiyat 25,44 lira olmuştur. Bu ‘çay ekmeyin’ demektir.” dedi. Belirttiği gibi, açıklanan fiyatlar, artan mazot ve işçilik gibi giderlerin yanı sıra enflasyon oranları da dikkate alındığında çay üreticisinin harcamalarını karşılayacak düzeyde değil. Suiçmez, “İktidar, çay üreticisinin emeğini görmemeye devam etmektedir. Bir kez daha sesleniyoruz: Vakit geçirilmeden yaş çay alım fiyatı revize edilmeli ve bu fiyat en az 36 lira olarak açıklanmalı.” ifadelerini kullandı.