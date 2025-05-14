Çay Fiyatı Yetersiz, Destek Şart

ÇAY ÜRETİCİSİ HÜSRAN YAŞADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı yaş çay alım fiyatıyla ilgili olarak, “Çay üreticisi yine hüsran yaşadı. İktidarı bu konuda yeniden değerlendirme yapmaya çağırıyorum.” açıklamasında bulundu. Gürer, Meclis’te çay paketleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Türkiye’deki çiftçilerin içinde bulunduğu durumun kötü olduğunu savunan Gürer, çiftçilerin borçlarının ötelenmesini talep etti.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Gürer, bu fiyatın üreticinin maliyetinin altında kaldığını ifade etti. Gürer, yaş çay alım fiyatında yapılan artışın enflasyona göre de yetersiz olduğunu vurguladı. “ÇAYKUR tarafından açıklanan bu fiyat, çok düşük bir fiyat olarak görülüyor.” diyen Ömer Fethi Gürer, bu konuda mutlaka bir düzenleme gerektiğini belirtti. Açıklamada desteklerin yer almadığını hatırlatan Gürer, iyileştirme için destekle ilgili bir rakamın da duyurulması gerektiğini dile getirdi. “Bizim önerimiz 36 liraydı. Çay üreticisi yine hüsran yaşadı.” sözleriyle durumu özetledi.