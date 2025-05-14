Çay Fiyatı Yetersiz, Yeniden Belirlenmeli

ÇAY ÜRETİCİLERİNDEN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı için belirlediği yaş çay alım fiyatı kilogram başına 25,44 lira, çay üreticileri arasında tartışmalara yol açtı. Çay üreticisi Yakup Öz, bu fiyatın yeterli olmadığını ifade ederek, “22 sene önce Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama bir simit- çay hesabını şimdi yapın bakalım. Bir kilo yaş çayla, simit ve çay alınmıyor, vatandaşa ne anlatıyorsunuz” dedi. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy ise, fiyatların üretici maliyetleri göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesini istedi.

TARIM BAKANLIĞINDAN YÜZDE 33 ARTIŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını, yüzde 33 artışla, kilogram başına 25,44 lira olarak açıkladı. Ancak üreticiler, yaş çay için alım fiyatının en az 35 TL olarak belirlenmesini talep ediyordu. Yakup Öz, açıklanan fiyatın yetersiz olduğunu belirterek, “Öyle sosyal medyadan böyle bir açıklama yapmanız gerekmez, Rize’ye gelip o açıklamayı burada yapacaksın, vatandaşın içinde yapacaksın bu açıklamayı” diye konuştu.

ÜRETİCİLERİN MALİYETİ ARTIK 26 LİRA

Çay üreticisi Kamil Ustabaş, fiyat beklentilerinin 35 lira olduğunu, çay üreticisinin bu fiyatla ancak günlük yaşamını idame ettirebileceğini dile getirdi. Ustabaş, “Çayın bugün bir kilosunun maliyeti 26 liradır. Bu 26 TL üzerinde enflasyonu da koyduğunuzda 35 TL gibi bir beklentimiz vardı” şeklinde konuştu. Ayrıca, AKP’nin açıkladığı fiyatla üreticinin sefalete mahkum olduğunu vurguladı.

ÇAYCILARIN GÖRÜŞLERİ

Nazım Rakıcı ise, yıllardır çay sektöründe olduğunu belirterek, “Biz çayımıza sahip çıkamıyoruz, çıkamadık her ne yaptıysak boşa çıkmış” dedi. Rakıcı, fiyatların belirlenmesinde kendilerine danışılmadığını, üreticilerin bu duruma itiraz etmesi gerektiğini ifade etti.

İKTİDARIN SUÇU

Çay üreticisi Mevlüt Sancaktutan, üreticilerin alım gücünün yıllar içerisinde yok edildiğini belirterek, “Bunun da tek suçlusunun iktidar olduğunu düşünüyorum. Üretici tatmin edilmiyor, üreticilerimiz mağdur” dedi. Beklentilerinin 35,36 TL civarında olduğunu vurguladı.

MALİYETLERİN DİKKATE ALINMASI

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, çay fiyatının üretici maliyetlerini karşılamadığını belirtti. Özsoy, çay toplama, işçilik ve diğer yürütme giderlerinin toplamının 29 TL civarında olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanından maliyetleri değerlendirmesini istedi. Eğer maliyet üzerinden fiyat belirlenmezse, çiftçilerinin kazanamayacağını ve sanayicilerin de etkilenebileceğini dile getirdi.