Çay Fiyatlarına Yüzde 15 Zam Yapıldı

ÇAY FİYATLARINA ZAM YAPILIYOR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına maliyet artışlarını göz önünde bulundurarak yüzde 15 zam yapıyor. Bu karar 14 Haziran’dan itibaren geçerli olacak ve kuru çay fiyatlarına yapılan zam, raflarda yarından itibaren görülecek.

ÖNCEKİ ZAM EYLÜL’DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kuru çaya en son zam, geçtiğimiz yılın eylül ayında yüzde 18 oranında yapılmıştı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini dikkate alarak kuru çaya zam yapma ihtiyacı hissetti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ZAM TALEBİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay sektörü temsilcileri, maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talep ediyordu. Bugün Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini belirtirken, stratejik ürün konumundaki kuru çaya yüzde 30-35 oranında zam yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti.