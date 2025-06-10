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Çay İlçesinde Kaza, 1 Ölü, 3 Yaralı

TRAJİK KAZA HENÜZ ARAŞTIRILIYOR

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, A.A. (42) yönetimindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü yakınlarında kavşaktan ana yola çıkmak isteyen İ.D. (70) yönetimindeki yabancı plakalı araçla çarpıştı.

KURBANLAR VE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu çarpışmanın sonucunda her iki araçta bulunan yolcular S.A. (23) ve Ş.D. (66) ile birlikte sürücüler de yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Çay ve Bolvadin devlet hastaneleri ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine taşıdı. Ağır yaralanan Ş.D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın nedenlerine dair soruşturma başlatıldı.

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