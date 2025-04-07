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Çay Ocağında Vurulmuş Kişi Bulundu

OLAY YERİNDE BULUNUŞU

Düzce’de bir kişi, işlettiği çay ocağında başından vurulmuş olarak bulundu. Olayın meydana geldiği anlar, öğle saatlerinde Gaziantep Caddesi’ndeki çay ocağında yaşandı. İşletmeci O.A.’nın, dükkanın içerisinde silahla başından vurulduğu tespit edildi.

HASTANE SÜRECİ ve İHTİMALLER

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuyor ve O.A.’nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma, olayla ilgili başlatıldı.

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