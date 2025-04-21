Çay Sezonu Hazırlıkları Tamamlanıyor

ÇAY SEZONU HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in önemli geçim kaynağı olan çay için 2025 yılı yaş çay sezonunun hazırlıkları tamamlanıyor. Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde, çay müstahsilleri son hazırlıkları yaparak sezonun açılmasını bekliyor. Çayını Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) satmak isteyen müstahsiller, önce çaylıklarında budama işlemi gerçekleştiriyor. ÇAYKUR’a çay satmayı düşünmeyen müstahsiller ise budama yapmadan doğrudan gübreleme süreçlerine geçiyor. Gübresini verdikten sonra bahçelerinde ot temizliği yaparak sezona hazırlanan müstahsiller, 2025 yılı çay sezonunun erken açılarak sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini umut ediyor.

ÇAYKUR’DAN SEZON MÜJDESİ

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yılın çay sezonu hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, “Alım yerlerinin bakımı, onarımı tamamlandı. Üreticilerimizin bahçelerindeki yabancı otlardan temizlemesi veya budama ile ilgili bazı işlemlerin yapılması için, eksperlerimizle beraber tüm üreticilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu anlamda 1 Mayıs gibi hazır olacağız. Kampanyaya erkenden başlayıp sağlıklı bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu kış mevsiminde hava şartlarının çay tarımında rekolteyi artıracağına dikkat çekti.

İKLİMİN ÇAY REKOLTESİNE ETKİSİ

Alim, toprak analizlerini Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yaptıklarını belirterek, “Topraklarımız her geçen gün kötüye gidiyor. Bu anlamda toprağın havalandırılması, kazılması gerekiyor. Kar yağdığında kar suyu toprağa damlayarak havalandırıyor. Böylece çayın kalitesi, sağlığı ve verimliliği artıyor. Bu kış, yağan kar sayesinde verim ve sürgün kalitesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz,” dedi.

HAZIRLIKLARDA GECİKME

Çay müstahsili Melih Tümer, hava koşullarının zorlukları nedeniyle çay sezonu hazırlıklarının bu yıl geç başladığını ifade etti. “Normalde gübreleme işlemini her yıl Nisan 1’de yapardık, ama bu yıl havalar çok soğuk geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir soğuk hava dalgası geldi. Bizim rakımımız 400-450 civarında olduğu için çok etkilenmedik fakat yüksek kesimlerde zirai don yaşandı,” şeklinde açıklama yaptı. Tümer, gübre verirken dikkatli davranmak gerektiğini ve yaprakların üzerinde kalmamasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Aksi takdirde çayın yanabiliyor,” ifadesini kullandı.