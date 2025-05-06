Çay Sezonu İçin Üreticiler Hazırlanıyor

ÇAY SEZONU HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Çay üreticileri, birkaç gün içinde açılacak çay sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayarak eksiksiz bir şekilde sezona girmek için uğraşıyor. 2025 yılı yaş çay sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, üreticiler her türlü hazırlığı yapmaya devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çayının satın alınmasını isteyen müstahsil, ilk olarak bahçelerindeki budama işlemlerini gerçekleştiriyor. ÇAYKUR, budama yapılan arazileri kontrol ediyor ve eğer istenen düzeyde budama yapılmışsa, ikinci aşamaya geçiyor. Bu aşamada, çayını ilk sürgünde daha kaliteli bir hale getirmek isteyen üreticiler bahçelerinde gübreleme yapıyor; bazıları ise bu işlemi ilk sürgünden sonraya bırakmayı tercih ediyor.

GEREKEN MALZEMELER TEMİN EDİLİYOR

Bahçelerdeki temizlik işlemlerini tamamlayan müstahsiller, çay toplamaya uygun malzemeleri edinmeye başladı. Çaylarını makasla toplayacak olanlar, yeni makas alırken, bir önceki yılın makasını kullanmayı planlayanlar ise bileme ve bakım işlemleri yaptırıyor. Yağmurlu havalarda çalışacak olanlar için muşamba pantolon, üstlük, çizme, eldiven ve fötr şapka gibi harcamaların, çaylığa ilk kez girecek vatandaşlar için 2 bin 500 TL’yi bulduğu belirtiliyor. Önceden malzemeleri bulunanlar bu ücreti ödemekten muafken, eksik malzemesi olanlar ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÇAY FİYATLARI ORTADA

Çay toplamanın kendileri için oldukça maliyetli olduğunu düşünen üreticiler, bu yıl yaş çay taban fiyatının 25-30 TL arasında olmasını bekliyor. Bu yıl çaylığa girecek olanlar için malzeme fiyatlarının 3 bin TL’ye kadar çıktığını belirten esnaf Yunus Emre Devran, çayın kilogram fiyatının 25 TL olması gerektiğini savunarak, “İlk başlayacaklar için çaya hazırlık için gerekli malzemeler 3 bin lirayı buluyor. Yaş çayın kilosunun bence 25 TL olması gerekiyor. Eğer 30 TL olursa, kuru çaya da zam gelecektir. Bu durumda kuru çayı içemeyeceğiz. O yüzden 25 TL olmalı” dedi.

ÇAY MOTORU SATIŞLARI ARTIYOR

Son günlerde popüler hale gelen çay motoru satışları hakkında da bilgi veren Devran, kadınların hafif çay toplama motorlarını, erkeklerin ise daha sağlam ve hızlı olanları tercih ettiğini dile getirdi. Çay motorlarının fiyatları 14-20 bin lira arasında değişiyor. Devran, “Hafif makineler 1 kg 200 gr, en ağır makineler ise 2 kg yakın ağırlığa sahip. Çay toplayan bir kişi, makasla öğleye kadar 300 kilo toplarken, çay motoruyla yaklaşık 500 kilo toplayabiliyor. İnsanlar, güneş gelmeden işlerini tamamlamak istiyor” şeklinde konuştu.