Çay Tarımı Tehlikede, ÇAYKUR Elimizde

ÇAĞRILAR VE METAFORLAR

SOL Parti Doğu Karadeniz bölge toplantısı öncesi, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş önemli açıklamalarda bulundu. “Esasen ahtapot, bir metafor olarak doğru; Karadeniz’de bir ahtapot var ve bu ahtapot Karadeniz’i sarmalamaya çalışıyor. Yukarıda, en tepede Karadenizli siyasetçiler var. Bakanlar, bürokratlar, yerel yöneticiler, orman il müdürlükleri… ve ahtapotun yukarıdan aşağıya doğru uzanan kollarına eşlik eden yerel sermaye güçleri ve Karadenizli şirketler var. Bunlar Karadeniz’in altını üstüne getirip yaşanmaz bir noktaya taşımak istiyor. ve biz de bu ahtapotun kollarını Karadeniz’de kesmeye kararlıyız.” dedi. SOL Parti, Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlediği toplantıyla Trabzon, Rize ve Artvin il örgütlerinin katılımıyla bölgenin sorunlarını masaya yatırdı. Siyasi baskılar, barış süreci ve gelecek dönem planları toplantının gündemindeki konular arasında yer aldı.

ÇAY TARIMINDAKİ KRİTİK DURUM

Alper Taş, çay tarımına dair eleştirilerde bulundu. “Çay tarımının artık geleceği tehlikede. Çay tarımı artık sürdürülemez olma noktasına geldi. O yüzden ‘Çay tarımı nasıl verimli olacak?’ sorusuna yanıt bulmalıyız.” ifadesini kullandı. Plansızlık ve ömrünü yitirmiş çay bitkileri gibi unsurların çay tarımını zor bir duruma soktuğuna dikkat çekerek, “ÇAYKUR’un yeniden kazanılması meselesidir. Hem çaya hem de ÇAYKUR’a sahip çıkma konusunda çalışmalarımızı daha örgütlü, daha dirençli bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz.” dedi.

Taş, yaklaşan bayram hakkında da karamsar bir değerlendirme yaptı. “Bir bayrama gireceğiz ama çok neşesiz. İnsanların cebinde para yok, kimse kurbanlık alamıyor.” yorumunu yaptı. Ekonomi, adalet ve hukuksuzluk konularında yaşanan sorunlar karşısında toplumun kan ağladığını belirtti. Taş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen baskıların, yerel yönetimlere yönelik operasyonlarla genişlediğini ifade etti.

BARİŞ VE SAVAŞ HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Alper Taş, barış sürecine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bir taraftan Kürt hareketiyle barış adımları attıklarını söylüyorlar; ama ortada çok somut bir şey yok.” dedi. Barış söylemi ile toplumsal muhalefete yönelik saldırıların paralel gittiğini vurguladı. “Önümüzde bir barış süreci değil, tersine yeni savaşlar var.” şeklinde konuşarak, yeni savaşlara yönelik hazırlıkların sürdüğüne dikkat çekti.

HALKA YENİ BİR UMUT SUNMAK

“19 Mart yaşanmadan önce bir yanıtımız vardı: AKP saldırılarını yoğunlaştıracak.” diyen Taş, muhalefetin geniş bir program etrafında birleşmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bu süreci yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ile çözmemiz mümkün değil; en geniş halk kesimleri bu başkanlık sistemi karşısında bir araya gelmek zorunda.” diyerek birleşik mücadele çağrısı yaptı. “Mesele, sadece değiştirmek değil; neyi kuracağımız da önemlidir.” diyerek geleceğe dair daha umut verici bir yaklaşım sergiledi. Taş, partinin ‘Değiştireceğiz’ çalışması ile birleşik muhalefetin güçlendirilmesinin yanı sıra, topluma da umut ve vizyon sunmayı hedeflediklerini vurguladı.