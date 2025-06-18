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Çay Yüklü Kamyonet Devrildi, 8 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Trabzon’un Of ilçesinde çay yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza, Of ilçesindeki Bölümlü Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, çay toplamak için fabrikaya giden özel bir firmanın kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde menfeze düştü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Ters dönen kamyonetin sürücüsü F.B. ile birlikte kasasında bulunan 7 Afganistan uyruklu işçi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulansla Of Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SON DURUM VE SORUŞTURMA

Yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği bilgisi alındı. Aynı zamanda, ters dönen kamyonet bir kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

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