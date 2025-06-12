Çaya Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

TRAJİK OLAY VE KAYIP
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 16 yaşındaki Senem Kızıl, çaya düştü ve maalesef hayatını kaybetti. Olay, İslam Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla gezerken gerçekleşti. Dengesini kaybeden Kızıl, Müküs Çayı’na düştü.
OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, çayda yapmış oldukları arama kurtarma çalışmalarında Senem Kızıl’ın cansız bedenine ulaştı.
CENAZE İŞLEMLERİ
Kızıl’ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri yapılmak üzere Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu trajik olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.