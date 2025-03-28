Çayağzı’nda Kayıp Kişi Camiide Bulundu

DENİZE GİRMEK İÇİN GİTTİĞİ YERDE KAYBOLDU

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, iki gün önce denize girmek amacıyla Çayağzı Sahili’ne giden Tunç Denizgöçer, Cuma namazı sırasında bulundu. Almanya’dan Düzce’ye gelen ve geri dönmesi gereken tarihte geri dönmeyen Denizgöçer hakkında yakınları endişelenerek durumu yetkililere bildirdi. En son Akçakoca ilçesindeki Çayağzı mevkisinde bulunduğu bilgisi üzerine, denize girmiş olma olasılığına karşı AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri denizde ve karada arama faaliyetlerine başladı.

KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

Bugün, plajdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Altunçay köyünde Cuma namazı kılarken köylüler tarafından fark edilen Denizgöçer, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma sağlık kontrolleri için Denizgöçer’i Akçakoca Devlet Hastanesi’ne götürdü ve burada yaptığı kontrollerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.