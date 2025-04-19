Çaybaşı’nda Ali B. Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN KİŞİ HAKKINDA DETAYLAR

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bir birey evinde ölü olarak bulundu. Bu olay, İçeribükü Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ünye ilçesinde bir elektronik mağazasında çalışan Ali B., mesai bitişinde ticari aracıyla Çaybaşı’ndaki konutuna döndü.

Bir süre geçtikten sonra, Ali B.’nin yakınları, onu evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE CENAZE

Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ali B.’nin cenazesinin defnedileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.