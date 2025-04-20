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Çaybaşı’nda Bir Kişi Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunması olayı, İçeribükü Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali B. isimli şahıs Ünye ilçesindeki bir elektronik mağazasında çalışıyordu. Mesai bitiminde ticari aracıyla Çaybaşı’ndaki evine geldi.

YAKINLARININ İLK GÖRÜŞÜ

Bir süre sonra Ali B.’nin yakınları, onu evinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumu hemen yetkililere bildirdiler. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve detaylı bir inceleme başlattı. Yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından Ali B.’nin cenazesinin defnedileceği bilgisi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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