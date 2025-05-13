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Çaybaşı’nda Eşin İntiharına İlişkin Tutuklama

İNTİHAR İDDİASI ÜZERİNE GÖZALTILAR

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen olayda, iki gün önce intihar ettiği öne sürülen bir kadının eşi tutuklandı. Aşıklı Mahallesi’nde 11 Mayıs’ta intihar ettiği iddia edilen Arzu A’nın (20) eşi Cihan A. ve kayınvalidesi Kıymet A, Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Gözaltına alınan zanlılar, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sorgulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Cihan A, “eşe karşı eziyet” suçlamasıyla tutuklandı. Kıymet A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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