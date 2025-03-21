Çaybaşı’nda Okul Servis Şoförlerine Eğitim Semineri

OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde, polis ekipleri okul servis şoförlerine yönelik bir eğitim semineri gerçekleştirdi. Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği, okul servis şoförlerinin güvenliğini artırmak ve öğrencilerin daha emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla bu semineri düzenledi. Eğitimde, şoförlere dolandırıcılık yöntemleri, güvenli sürüş kriterleri ve okul servis araçları yönetmeliğindeki önemli maddeler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARILAR

Seminerde ekipler, son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık vakalarına dikkat çekti. Şoförlerin bu tür olaylara karşı nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Güvenli sürüşün öneminin vurgulandığı seminerde, trafik kurallarına riayet edilmesi, hız sınırlarına uyulması ve araç bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması gerektiği hatırlatıldı.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK EĞİTİMLER

Eğitimde, şoförlere öğrencilerin güvenliği için araçlarında bulundurmaları gereken ekipmanlar, öğrenci iniş ve binişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, eğitim seminerlerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.