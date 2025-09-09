Çaybaşı’nda Patpat Uçurumda Devrildi

KAZA NEDENİYLE YAŞLI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bir tarım aracı olan patpatın uçuruma düşmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Köklük Mahallesi’nde gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, fındık odunu almak üzere kendi bahçesinden yola çıkan Adem Çelik, Sille mevkisinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonuç olarak, yaklaşık 30 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Patpat ters dönerken, Çelik’in yardımına ilk olarak çevredeki insanlar koştu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik’in cenazesi olay yerinden alınarak hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.