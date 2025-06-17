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Çaycı B.Ç., A.B.’yi şikayet etti

İŞE GİREN KADIN DOLANDIRILDI

Bir süredir iş arayan B.Ç., internet üzerinden Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine çaycı olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. İddiaya göre, iş yeri sahibi A.B., B.Ç.’den kredi notunu yükseltmek amacıyla telefonunu istedi. Telefonunu patronuna veren B.Ç., birkaç saat sonra geri aldı ve işten çıkınca evine gitti.

TELEFONUNDAKİ DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Evde telefonuna baktığında, çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve kimlik bilgileri ile kredi çekildiğini fark eden B.Ç., hesaplarından A.B.’nin hesaplarına büyük miktarlarda para transferi yapıldığını gördü. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

A.B. YAKALANDI VE TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B.’yi ikamet ettiği adreste yakaladı. Yapılan incelemelerde, A.B.’nin B.Ç.’nin mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonu ile eşleştirerek para transferlerini gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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