Çaycuma’da Aile Sokakta Yaşıyor

YIKILAN EVLERİN SONUCU MAĞDUR OLAN AİLE

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan evlerinden sonra 4 kişilik bir aile sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Çay Mahallesi’nde ikamet eden Gürol ve Şaziye Kuyucu çifti, yaşadıkları binanın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede riskli bulunmasının ardından yıkım kararıyla karşılaştı.

BARINMA SORUNU VE YARDIM BEKLENTİSİ

Yıkım kararının verilmesinin ardından boşaltılan evde kalan Kuyucu ailesi, yaklaşık bir haftadır barınacak yer bulamıyor. Sokakta kalmak zorunda kalan aile, bu süreçte yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Özellikle hamile gelinin yaşadığı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için kalıcı bir çözüm arayışında olduklarını belirtiyorlar.

Ali Yalçın: Mücadelemiz Devam Edecek!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasına rağmen mücadelenin süreceğini ifade etti ve kamu işvereniyle görüşmeleri yetersiz buldu. Hakem kurulunun kararlarını da eleştirdi.
Maceralarla Dolu Orman Yolculuğu

Macera Ormanı filmi, sinema gösterimlerinin ardından televizyon izleyicilerini de cezbettikçe, hikâyesi ve oyuncu kadrosu hakkında daha fazla bilgiye ulaşma çabaları artıyor.

