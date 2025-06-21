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Çaycuma’da Filyos’ta Kırmızı Bayrak

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yer alan Filyos plajında, olumsuz hava koşulları sebebiyle kırmızı bayrak çekildi. Bu durum, Filyos’ta denize girmeyi yasaklıyor. Hava durumunun etkisiyle Zonguldak’ta rüzgar etkili olurken, Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinin 1 kilometre uzunluğundaki plajda, valilik ve sahil güvenlik tarafından uyarı yapıldı ve kırmızı bayrak dalgalandırıldı.

CANKURTARANLAR HAZIR BEKLEMEDE

Bölgedeki denize girmek yasaklandı ve cankurtaranlar, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı sahilde beklemeye başladı. Kent genelinde rüzgarlı hava şartları hakimken, Kozlu ilçesinde de hafta sonunu deniz keyfi yaparak geçirmek isteyenler, dalga ve esinti nedeniyle suya giremedi.

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