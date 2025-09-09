Çaycuma’da Granfondo Yarışı Yapıldı

SPORCUSU MÜCADELE ETTİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çaycuma Granfondo Bisiklet Yarışı’na 150’den fazla sporcu katıldı. Orta Karadeniz’in eşsiz doğal güzellikleri arasında düzenlenen bu etkinlikte, bisikletçiler zorlu parkurda mücadele etti.

ZAFFRON KATEGORİSİNDE İKİNCİLİK

Yarışta, Eskişehirli sporcu Ziya Bilgitoğlu, Master 35 kategorisinde ikinci olarak duygu dolu bir an yaşadı ve kürsüde yer aldı. Bu başarı, Çaycuma Granfondo’nun önemli anlarından biri olarak hafızalara kazındı.