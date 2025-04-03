Çaycuma’da Jandarma Operasyonunda İki Kişi Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında aranan iki şahıs yakalandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı kamera incelemeleri ve fiziki takipler sonucunda, çeşitli suçlardan toplamda 21 suç kaydı bulunan R.K. ve dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan N.K. gözaltına alındı.

KİŞİLERİN SUÇ KAYITLARI

R.K., “Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme” gibi suçlamalarla 16 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahiptir. Aynı evde yaşayan N.K. ise yalnızca “Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan ceza almış durumda. Her iki şahıs, adli işlemler için mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.