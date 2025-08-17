Haberler

Çaycuma’da Kaza Gece Oldu

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, gece saatlerinde gerçekleşen bir kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik trafosuna çarptı. Bu olayda sürücü herhangi bir yaralanma yaşamadı ancak araçta maddi hasar oluştu. Kaza, Çay Mahallesi Maltepe Caddesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

74 BK 994 plakalı otomobil, şehir merkezinden devlet hastanesi yönüne ilerlerken virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın sesi, çevredeki vatandaşları uykularından uyandırdı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

